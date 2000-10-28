"Пушистое счастье": рыцарь и его дама надеются обрести доброго хозяина 17:40, 28 декабря 2018 г.



Эта история может стать очень новогодней. Но пока она печальная и романтическая. Такая вот баллада о доблестном рыцаре и его прекрасной и пушистой даме. Пес не бросил в страшные иркутские морозы свою подругу и повел ее искать тепла и защиты у людей.

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"Три дня назад к нам в подъезд прибились две собаки, как мы их назвали, два неразлучника. Они друг друга защищали, приходили каждый день. И мы с ребятами в instagram организовали сбор денег, собрали, и с продуктами, мама моя в школе работает, она тоже помогла. С медикаментами. Все в такие короткие сроки", - рассказывает Анна Мельник.

Собаки по внешнему виду и поведению домашние, возможно, их потеряли хозяева и не могут найти. В Иркутске уже не раз бывали такие случаи, что животные просто заблудились, оказавшись в незнакомой городской среде. Вот и эти два неразлучника ходили друг за другом, не оставляли ни на минуту, чтобы не потеряться снова. Рыцарь сберег свою даму, и вместе они теперь в приюте "Ной-ПовоДОГ".

Обе собаки спокойные, хорошо идут на контакт с людьми, видно, что они очень умные. Ведь животные уже в приюте сразу показали, что знают все команды и умеют жить вместе с людьми. Им не требуется лечение или какое-то специальное обращение. Нужен только хозяин. Чтобы нашелся их собственный человек, по которому они очень скучают. Ведь только человек сможет подарить собаке настоящий дом и сделать эту печальную и романтическую историю истинно новогодней.

Вся информация об этих собаках доступна по телефону 8(999) 422-44 44 или на сайте noi38.ru.