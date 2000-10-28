Почему молоко, купленное в Иркутске, оказалось с запахом бензина, выяснить так и не удалось 17:26, 28 декабря 2018 г.



Есть ли в молоке бензин? Иркутяне купили продукт, который в итоге не рискнули выпить. Они молоко вернули, а производитель и сеть супермаркетов начали служебные проверки, подключились надзорные органы. В это же время съемочная группа программы "Новости" сдала молоко на экспертизу и вот что выяснила.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Есть в самом молоке постороннее вещество или причина резкого запаха - упаковка? На этот вопрос не взялась ответить ни одна лаборатория и ни один надзорный орган в Иркутске. Единственная экспертиза, которую можно было провести, - органолептическая. Это два показателя - запах и вкус. И оценить их может специалист, выпив молоко. Но специалисты ветеринарной лаборатории не решились провести исследование до конца. "Вскрыли упаковку - и резкий химический запах. Бывает, вскроешь упаковку, запах сначала резкий, но потом может пройти, здесь он не проходит, пахнет и все. Никто не отважился пробовать", - сказала Анна Плиска, заведующая отделом диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории.

Всего же в Иркутске обнаружили четыре пачки молока с резким запахом. Все они с одной датой изготовления и куплены в одном магазине. Как только о странной покупке узнали на предприятии, мгновенно начали служебную проверку: от производства до обследования автотранспорта, который, кстати, работает на газе. "Посмотрели, как выполняется регламент на этом заводе, посмотрели все журналы, исследовали документы, сопровождающие молоко. Вот эта партия молока, как и все остальные партии, это ежедневная работа, была проверена лабораторией. Все наши проверки подтверждают, что такого быть на производстве не могло", - сообщил Николай Эльгерт, замгенерального директора предприятия по внешним связям и контрольно-инспекционной деятельности.

Проверил предприятие и Роспотребнадзор. Ведомство не выявило никаких нарушений. Свое расследование проводило и руководство сети магазинов. "Мы тщательно проверили всю цепочку: поставки товара, его выкладки, реализации. С нашей стороны в момент продажи, хранения выявленных нарушений нет, соответственно, в чем истинная причина произошедшего, до конца не понятно", - говорит Юлия Климова, руководитель дирекции маркетинга сети супермаркетов.

На предприятии предположили два варианта: кто-то таким образом попытался очернить фирму, которая производит молоко, либо это была хулиганская выходка. В любом случае теперь, покупая молоко, стоит сначала понюхать его, потому что запах чувствовался даже через упаковку.