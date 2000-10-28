Баскетболисты "Иркута" вручили воспитанникам иркутского детдома новогодние подарки 17:18, 28 декабря 2018 г.



До Нового года осталось всего три дня. Самое время для чудес и подарков. Уже по традиции баскетбольный клуб "Иркут" отправился к тем, кому внимание и человеческое тепло больше всего нужны в эти праздничные дни.

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Сегодня детей с новым годом поздравляет не Дед Мороз, а кот Феликс. И хоть он не сказочный персонаж, но мальчишки и девчонки, особенно те, кто постарше, его прекрасно знают. Кот-талисман баскетбольного клуба "Иркут" на праздник к ним приходит не первый раз. Некоторые школьники, вдохновившись игрой команды, уже начали ходить в спортивные секции и забрасывать в кольцо свои первые мячи. Ну а для малышей кот Феликс уже почти как Дед Мороз, именно ему они рассказывают стихи под елочкой.

Для баскетбольного клуба "Иркут" такие мероприятия уже традиционные. Каждый год они поздравляют школьников и детсадовцев. Но визиты в детский дом, к детям, которые остались без попечения родителей, всегда особенные. "Визит в детский дом, конечно, всегда другой. Он важен и для нас, и для детей. И мы это чувствуем. И мы понимаем, насколько важно подарить им тепло, внимание, заботу, подарки. Все, что мы можем материальное и нематериальное сделать в преддверии Нового года, чтобы у них тоже было свое чудо, свой маленький праздник", - сказал Александр Лукин, главный тренер БК "Иркут".

А после утренника каждый нашел под елочкой свой подарок. И попрощался до следующего года.