Патруль Деда Мороза вышел на дороги областного центра 16:48, 28 декабря 2018 г.



Сегодня сотрудники ГИБДД и Всероссийского общества автомобилистов организовали профилактическую акцию. Вместе с главным волшебником Нового года и Снегурочкой они вышли на улицы города, проверили, как иркутские автолюбители соблюдают правила дорожного движения. Штрафов и наказаний они не выписывали, зато дарили подарки и поздравления.

"В преддверии новогодних праздников мы еще раз напоминаем нашим водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения для того, чтобы их праздники прошли безопасно, ни в коем случае не произошло дорожно-транспортное происшествие. Желаем, чтобы в Новом году водители и пешеходы были взаимовежливыми и чтобы встречи с сотрудниками Госавтоинспекции были только позитивными", - сказала Светлана Роднина, руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Сувениры новогодний патруль дарил тоже необычные - с эмблемой Госавтоинспекции. Подарки получили более ста иркутских водителей.