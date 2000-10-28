7 января"Байкал-Энергия" сыграет с "Уральским трубником", вход на стадион будет свободным 13:27, 28 декабря 2018 г.



Подарок для иркутских болельщиков. 7 января, в Рождество, вход на хоккейный матч сделают бесплатным. В этот день на стадионе "Труд" "Байкал-Энергия" сыграет с "Уральским трубником". Начало встречи в 13.00. Владельцев абонементов порадуют чашкой горячего кофе и еще одним приятным сюрпризом. Кстати, начиная с игры 10 января вход для женщин на стадион сделают бесплатным. Такое решение принял генеральный спонсор клуба. Ну а сегодня "Байкал-Энергия" встретится в Кемерове с командой "Кузбасс". Начало матча на стадионе "Химик" в 19.30 по иркутскому времени.

А сразу после матча 7 января на стадионе "Труд" пройдет массовое катание на коньках. С 16.00 до 22.00 абсолютно бесплатно смогут кататься все желающие. Войти на стадион можно будет со стороны улицы Карла Маркса через центральные ворота. Организаторы предупреждают: проката нет, нужно приходить со своими коньками.