Приговор по умышленному заражению ВИЧ отменили в Иркутском областном суде 18:45, 27 декабря 2018 г.



Об этом стало известно от юриста пострадавшей. В работе следователей нашли нарушения. Это и послужило причиной отмены приговора. Заседание апелляционной инстанции проходило по апелляции подсудимого. Впрочем, на признание его виновным новые факты никак не повлияют, заметил правозащитник. Напомним, иркутянин получил 2,5 года колонии поселения за то, что он, зная о своем положительном ВИЧ-статусе, не сообщил об этом своей сожительнице и заразил ее опасным вирусом. Такое дело рассматривали в России впервые. Процесс длился несколько месяцев. Защитникам потерпевшей удалось собрать доказательную базу, в том числе провести уникальную экспертизу, которая указала на 99-процентное совпадение штаммов вируса.