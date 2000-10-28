Жители садоводства "Светлый Яр" попали в прошлое из-за низкого напряжения в электросетях 18:44, 27 декабря 2018 г.



Стирают вручную, топят печку, подметают веником. И это при том, что дома оборудованы современной техникой, воспользоваться которой не могут из-за не хватки напряжения. Назад в прошлое попали жители садоводства "Светлый Яр". Есть ли шанс попасть в настоящее, узнавала съемочная группа.

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Проблемы со светом не единственная трудность. В поселке Светлый Яр, что на 25 километре Голоустненского тракта, из-за недостаточного напряжения не работает сложная бытовая техника, люди не могут пользоваться стиральной машиной, пылесосить, обогреватели работают в половину мощности, приходится топить печку. А те, у кого она отсутствует, согреваются под тремя-четырьмя одеялами. Отчаявшиеся люди готовы выйти на митинг протеста, чтобы у них появилась возможность пользоваться благами XXI века. Ведь платят они за энергию наравне со всеми жителями региона. "Платим мы исправно и за качественное напряжение, а получаем продукт, который в два раза, почти в два раза, на 40% по своим параметрам не соответствует норме. Причиной является безобразная работа областной организации, которая на балансе области находится. Энергетическая компания "Облкоммунэнерго", - говорит Иван Конев, житель ДНТ "Светлый Яр".

Электрик садоводства показал специальный счетчик, который фиксирует уровень напряжения и потребляемую мощность. Кстати, из-за перепадов напряжения в ДНТ недавно сгорело двухэтажное здание, причина была в том, что загорелся принтер.

В "Облкоммунэнерго" подтвердили: нарушения есть, но они тут ни при чем. Так как сами берут электроэнергию у "Восточных сетей" в пяти километрах от Светлого Яра. В линии, где происходит подключение, вместо 10 киловатт они сами получают только 7, соответственно, их потребители получают столько же. "В связи с тем, что низкое напряжение мы получаем из "Восточных сетей", мы поставили свой трансформатор повышающего напряжения. Он дальше чуть стоит по трассе. Как раз где-то в районе 25 км. То есть им надо свою линию подключить, либо после нашего трансформатора, ну либо ждать, если они не хотят никуда не переключаться, ждать, когда будет повышенное напряжение в сетях, которые мы получаем из "Восточных сетей", - сказал Виктор Шамин, специалист по связям с общественностью ОГУЭП "Облкоммунэнерго".

Если жители Светлого Яра захотят строить отдельную новую линию, делать это они будут за свой счет. А сейчас по факту половина их денег уходит на оплату воздуха. Со своими проблемами люди уже не раз обращались к президенту и губернатору. Тянется все это вот уже 6 лет, и пока в конце этого тоннеля не видно света.