Иркутянка Лидия Грабовская создала целую коллекцию вязаных игрушек 18:34, 27 декабря 2018 г.



Мастерская чудес. У кого-то игрушки остаются в детстве, а иркутянка Лидия Грабовская вернула их в свою взрослую жизнь. В помощь спицы, пряжа, фантазия и желание создавать волшебство.

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"День-деньской работаю, а вяжу ночами, часто до глубокой ночи, когда хочется что-то доделать. Получается, я ночная вязальщица. Это эстетическое удовольствие, душевное удовольствие, нравится", - делится Лидия Грабовская, мастерица.

Без хотя бы двух рядков на ночь уже не представляет свою жизнь Лидия Грабовская. Настолько ее увлекло создание игрушек. Именно этот вид творчества уже два года самый любимый для мастерицы. В интернете увидела пример, загорелась, захотелось попробовать самой. Теперь дома целый мини-зоопарк. Оживают мягкие пингвины, лоси и поросята в руках детей, особенно запомнилась история с вязаным цыпленком, которого сдали на косметический ремонт через неделю. "Клюв в каше, пряжа вся в каше, в продуктах. Мне так приятно, ведь именно для этого. Ведь игрушки для того, чтобы играть. Я вижу, что им играют, что этот цыпленок у меня ходит в детский сад, ест детскую эту кашу, укладывается спать. Игрушки мои часто носят в школу", - говорит Лидия Грабовская.

В арсенале Лидии не один освоенный вид рукоделия. Еще в детстве Лидия научалась вязать одежду. Правда, тогда это была больше необходимость, в магазинах выбор не радовал. Несколько лет назад увлеклась декупажем, хотелось из обычных предметов сделать уникальные, потом были поделки из полимерной глины. Но сейчас все силы и любовь отдает своим пушистым подопечным, которых, смеется, готова умывать и причесывать. В планах создавать все новых животных, пробовать другие виды техник, а может быть, придумать что-то свое, нового сказочного героя, которого полюбят все дети.