230 тысяч россиян могут лишиться работы в следующем году 18:15, 27 декабря 2018 г.



Минтруд прогнозирует массовые сокращения сразу в нескольких сферах профессиональной деятельности. Об этом сообщают "Известия". Больше всего увольнений ожидается в банковском секторе. Многие финансовые организации лишились лицензии. Это спровоцирует волну увольнений для 30 тысяч человек. Без работы могут остаться 27 тысяч сотрудников транспортной сферы. Также в группе риска работники в области производства электрооборудования, машин, стройматериалов и добычи ископаемых. В целом, число официальных безработных в России может вырасти на 38 процентов, а это более миллиона человек по всей стране.