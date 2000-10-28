В России могут вырасти тарифы на воду и тепло 18:13, 27 декабря 2018 г.



Это произойдет, если потребителей обяжут оплачивать неиспользуемый резерв электросетевой мощности. На введении этой оплаты настаивает Минэнерго. А вот Минстрой выступает против. Там считают, что эта инициатива увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и в итоге приведет к росту тарифов ЖКХ. Дополнительную плату планируют ввести для потребителей категории "свыше 670 киловатт". Поскольку сетям приходится держать лишнее оборудование, а плату абоненты вносят только за реальный объем потребления. Частичную оплату лишней "мощности" планируют ввести уже в 2020 году. А стопроцентной ее сделают через пять лет.