Под Иркутском замерз шлагбаум на железнодорожном переезде 17:42, 27 декабря 2018 г.



Из-за экстремальных морозов в селе Смоленщина под Иркутском сегодня замерз шлагбаум на железнодорожном переезде. Собралась внушительная пробка из автомобилей, самые нетерпеливые отправлялись в объезд через Шелехов. А в самом Иркутске у троллейбуса переломился пополам токоприемник. Транспорт, который называют рогатым, лишился одного из своих рогов. Как шутят пользователи соцсетей, превратился в единорога. Тем временем аномальная температура скоро отпустит область. Уже завтра в Иркутске, по обещаниям синоптиков, днем потеплеет до минус 20, пройдет небольшой снег. Правда, на ночь снова прогнозируют -35.