"Женщина-скала" Оксана Кошелева с помощью программы "Пусть говорят" нашла свою родную мать спустя 35 лет 14:39, 27 декабря 2018 г.



Свое прозвище иркутянка, мастер спорта по пауэрлифтингу получила, когда установила несколько рекордов, сдвигая с места тяжелейшую технику. В ее арсенале КамАЗ, трамвайный вагон и даже самолет. Но жизнь силачки складывалась не так гладко, как ее спортивная карьера.

Она воспитывалась в детском доме. В 15 лет из документов Кошелева узнала, что ее родную мать осудили за убийство мужчины. После задержания женщина бросила дочку в реку Лена. Девочку чудом спасли. При встрече Надежда Перфильева опровергла эту информацию. В эфире программы провели экспертизу ДНК, которая подтвердила родство между Надеждой Перфильевой и Оксаной Кошелевой. Спортсменка увиделась с тремя родными сестрами и племянником. Сейчас Оксана проживает в Санкт-Петербурге. И в следующем году планирует установить еще один рекорд: сдвинуть с места корабль. После этого она завершит свою спортивную карьеру.