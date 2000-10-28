Иркутяне готовы отказаться от сигарет 14:37, 27 декабря 2018 г.



Запретить продажу сигарет. К этому стремятся в Министерстве здравоохранения России. В ведомстве разработали план противодействия потреблению табака. Согласно проекту к 2050 году количество курильщиков должно снизиться до 5 процентов, а после этого сигареты выведут из легального оборота. Также эта программа предусматривает ограничение рекламы и введение единой однотонной упаковки для всех сигарет.

Стоит отметить, пять лет назад запретили курить в общественных местах, сцены курения вырезают из кинофильмов и везде предупреждают о вреде никотина. Минздрав считает: табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Например, государству не придется тратить средства на выявление и лечение заболеваний, которые вызваны потреблением никотина. Без сигарет у россиян выросла бы трудоспособность и продолжительность жизни. Аналитики подсчитали: упущенная выгода в производстве в валовом внутреннем продукте составляет около двух процентов. Сегодня мы вышли на улицы Иркутска, чтобы спросить готовы ли иркутяне отказаться от сигарет?

- Через 30 лет не будет сигарет. Как вы к этому относитесь?

- Положительно. Я не курю и против этого.

- Нормально, не курим. Если я доживу еще.

- Нормально. Я не курю потому что.

- А те кто курят?

- А им будет плохо. Больше сказать нечего. Да, мне их жаль.

- Я к этому отношусь положительно. Потому что я считаю, что молодое поколение курить не должно, сам курил очень долго, потом бросил, чувствую себя прекрасно, растет животик, аппетит улучшился, и деньги появились на бассейн.

- Ой, я была бы рада, чтобы их сегодня уже не было.

- Почему?

- Потому что это вредит здоровью. Все за здоровый образ жизни, хочется жить долго, быть здоровыми и счастливыми. Тем более через 30 лет - это наши дети и внуки. Здоровье надо только укреплять, а не делать хуже.