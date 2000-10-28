Сразу 12 пожаров произошло в Иркутской области за сутки 14:36, 27 декабря 2018 г.



Сильные морозы как всегда добавляют работы спасателям. Возгорания случились в четырех жилых домах, на двух дачах, в двух гаражах, также горели надворные постройки, придорожное кафе и квартира в четырехэтажном доме. В последнем случае в огне погибла женщина.

Трагедия случилась на улице Советской сегодня утром. Из многоквартирного дома эвакуировались 20 человек из-за задымления в подъезде. Дверь квартиры, в которой случился пожар, была заперта изнутри, поэтому спасателям пришлось ее взломать. В помещении они обнаружили тело погибшей. Причина ЧП - непотушенная сигарета, от которой начал тлеть диван. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: в сильные морозы нужно быть особенно бдительными. Обогрев домов с помощью электроприборов и печей опасен. "Напоминаем, что в Иркутской области с 25 декабря действует особый противопожарный режим. И в целом это нам позволяет во взаимодействии с органами территориальной подсистемы проводить мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели. Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание на соблюдение требований противопожарного режима, соблюдение мер собственной безопасности", - сказал Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

В случае пожара необходимо сразу звонить по номеру 101.