Заболеваемость ВИЧ-инфекцией падает в Иркутской области третий год подряд 14:35, 27 декабря 2018 г.



Вновь снижение. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией падает в Иркутской области третий год подряд. Причем быстрее, чем по всей России. Итоги борьбы с ВИЧ в 2018 называют успешным, но расслабляться нельзя. О том, как удалось достичь таких результатов и что опыт нашего региона будут применять по всей стране, расскажем далее.

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Остров надежды и понимания. Именно так называют детскую комнату в Иркутском областном СПИД Центре. Здесь работают с теми, кто уже знает свой диагноз. И с теми, кому еще только предстоит его узнать. Комната - совместный проект центра и благотворительного фонда поддержки людей ТАС. "Наши волонтеры становятся друзьями, это очень важно, когда ты имеешь друга старшего, который, зная твой диагноз, общается с тобой, играет, дает тебе жизненные советы", - говорит Татьяна Башкатова, директор благотворительного фонда поддержки ТАС людей, болеющих ВИЧ, СПИДом, раком, туберкулезом.

Общественные организации - большое подспорье для Центра СПИД. Благодаря им удается проводить тестирование людей, которые в особой зоне риска. Только за 2018-й о проблемах ВИЧ и СПИДа проинформировали 90 процентов населения Иркутской области. Это люди от 18 до 49 лет. Сотрудники Центра СПИД активно ездили по организациям, проводили масштабные акции, присоединялись к всероссийским мероприятиям. Тест на ВИЧ проходят все больше людей, а заболеваемость снижается. Это главное достижение. И еще очень важные цифры: почти сто процентов людей, которым необходимы лекарства по жизненным показателям, получают их. В целом специальной терапией охвачены 60 процентов человек. Люди, которые вовремя принимают лекарства, перестают быть источником инфекции. Снизилась в этом году и смертность. Такие результаты не остались незамеченными. Иркутский областной Центр СПИД пригласили на совещание в Совет Федерации. Работу нашего медицинского учреждения признали лучшей в стране, а опыт предложили тиражировать в других регионах. "Мы были приглашены потому, что мы очень тяжелая территория, очень непростая, с серьезным эпидемическим потенциалом, и никто не ожидал, что именно в такой территории удастся каким-то образом ее переломить, а мы ее действительно переломили", - сказала Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного Центра СПИД.

Но расслабляться нельзя. Обстановка в нашем регионе остается сложной. 29 000 человек имеют диагноз ВИЧ-инфекция. И не пополнить эту страшную статистику под силу каждому из нас.