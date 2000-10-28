Транспортировать Влада Шестакова не представляется возможным 14:27, 27 декабря 2018 г.



В очередной раз представители минздрава Иркутской области собрали профильных специалистов, а также подключили медиков из черемховской больницы, где сейчас в реанимации находится мальчик. Врачи поясняют: ребенок в очень тяжелом состоянии, и любые его передвижения могут обернуться летальным исходом.

Иркутские СМИ разместили ложную информацию о том, что региональное министерство препятствует транспортировке Влада Шестакова в турецкую клинику. А также, что врачи районной больницы не пускают родственников семьи в реанимацию. Для опровержения на дискуссионную площадку пригласили журналистов. "Мы очень хотим, чтобы до жителей была донесена информация, что никаких препятствий для лечения ребенка нет. Кроме того, прошла информация о том, что якобы к ребенку не допускаются родственники. Она крайне недостоверна. У мальчика свободно бывают те родственники, которых указала мама. С другими заявлениями мама не обращалась", - сказала Ольга Лебедь, начальник отдела организации медицинской помощи МЗИО.

В Черемхово приехала бригада из Новосибирска, которая готова взять на себя ответственность по перевозке ребенка из Черемхово в Иркутск. Но выяснилось, что у них нет соответствующего транспорта и лицензии, поэтому минздрав области по закону не имеет права передать им ребенка. Состояние мальчика стабильно тяжелое. Сейчас, отмечают врачи, Владу необходима паллиативная помощь, чтобы облегчить течение заболевания.