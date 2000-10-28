На отключения электроэнергии жалуются жители Иркутского района 14:22, 27 декабря 2018 г.



Без электричества в сильный мороз. На отключения энергии жалуются жители Иркутского района. В Хомутово и Куде электроснабжение прерывалось несколько раз. Как сообщает электросетевая компания, причиной отключения стал перегруз сетей. Во многих частных домах новой постройки не предусмотрено печное отопление, а в морозы нагрузка на сети возрастает. Аварийные бригады, насколько возможно, оперативно устраняют повреждения, но линии, говорят энергетики, не рассчитаны на снабжение электрических отопительных систем. Жителям рекомендуют использовать печи и генераторы для резервного энергоснабжения.