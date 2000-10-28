Губернатор Сергей Левченко провел итоговую пресс-конференцию 18:05, 26 декабря 2018 г.



Оплата за вывоз мусора останется еще несколько месяцев на прежнем уровне. Этой теме был посвящен отдельный вопрос в итоговой пресс-конференции губернатора Сергея Левченко. На нее приехали журналисты из городов и районов Приангарья. Приехали, чтобы услышать из первых уст, что сделано и с каким итогом Иркутская область вступает в 2019 год.

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Одно из достижений года - формирование государственного пятилетнего плана развития Приангарья. В ближайшие дни он будет окончательно сформирован, и с 2019 года план начнет действовать. План определяет основные направления работы власти. "Среди приоритетных проектов проекты по фармацевтике, газохимии, глубокой переработке древесины, машиностроения, самолетостроения, нефтедобыче, золотодобыче, металлургии, строительной отрасли, сельскому хозяйству. Вот основные отрасли, по которым мы отдельные планы составили на пятилетний срок", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Принят бюджет Иркутской области на 2019 год и план на пять лет. Бюджет принят единогласно. Кстати, это единственный случай в Российской Федерации за последние три года. Доходы - 142 миллиарда 600 миллионов рублей. Расходная часть составила 146 миллиардов 800 миллионов рублей. Три года назад, для сравнения, эти цифры составляли около 97 миллиардов. Более 70 процентов расходов имеют социальную направленность. Ресурс есть, отметил Сергей Левченко. "Появилась достаточно серьезная уверенность в ближайшем будущем, мы накопили определенный ресурс, и поэтому в этом году я принял решение произвести достаточно много разных социальных выплат. Коротко о них напомню: выплаты к юбилейным датам для пенсионеров, меры социальной поддержки для ветеранов труда и тружеников тыла, дополнительные меры поддержки детям, малообеспеченным семьям", - сказал Сергей Левченко.

Семьи , воспитывающие детей-инвалидов, получат поддержку в обеспечении лекарствами. Кроме того, им будут выплачивать по 1200 рублей ежемесячно. Проведена также индексация пенсий и пособий на детей. Основные объекты, куда направлены деньги областного бюджета, тоже социально значимые. Запланированы средства на строительство и капитальный ремонт. "Это радиологический корпус нашего онкологического центра, центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Детская поликлиника при больнице №8, поликлиника №9, ну и школы, которых мы построили за два года 13", - отметил губернатор.

Это самое большое количество школ в Сибирском федеральном округе. Говоря о строительной отрасли, Сергей Левченко напомнил о плане на текущий год по вводу жилья в 950 тыс. кв. м. На 1 декабря он выполнен почти на 70%. Последний месяц года традиционно дает большой прирост новых квадратных метров. Программная работа будет продолжена. На следующий год запланировано выполнение 21 государственной программы, в том числе 19 из них новые. Они будут действовать в рамках совместно-национальных проектов и регионального госплана.

Один из самых актуальных вопросов как для Иркутской области, так и в целом для России - переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Губернатор неоднократно подчеркивал, что перевод этой услуги в разряд коммунальных с 1 января 2019 года должен произойти поэтапно и безболезненно для населения. И вот теперь ясно: платить пока будем так же, как и раньше. Новая схема оплаты вывоза мусора еще дорабатывается. "Я принял решение в течение 1 квартала оплату не менять. Она сегодня всеми управляющими компаниями осуществляется с квадратного метра. Мы в течение первого квартала посмотрим, как можно улучшить эту схему сбора", - сказал глава региона.

Еще одна важная тема - положение дел в лесной отрасли. Инвентаризация всех 300 предприятий лесного комплекса и усиленный контроль за ними положительно повлияли на пополнение областного бюджета и муниципальных бюджетов. Есть результаты по снижению криминогенной ситуации в лесах Иркутской области. Количество незаконных рубок в 2018 году снизилось в два раза. Кроме того, реализация пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины будет продолжена и в будущем году. Министерство лесного комплекса на следующий год запланировало множество межведомственных операций совместно с правоохранительными органами, а именно: "Лесовоз", "Посейдон", "Ель".

Гордость региона. Самолеты не остались без внимания. Иркутские МС-21 совсем скоро пойдут в серию. Испытания практически закончены, и уже начинается строительство новых машин. Кстати, обкатывать их будут на иркутском аэродроме.