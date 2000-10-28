Сотрудники торговой сети "Metro Cash & Carry" вручили подарки воспитанникам детского дома 17:55, 26 декабря 2018 г.



Сколько стоит детская улыбка? Наверное, нет ничего проще, чем сделать ребенка счастливым. Крупные компании и предприятия, официальные структуры и целые торговые сети уже давно поняли, что бизнес должен быть социально ответственным. Такие компании берут шефство над детдомами и дарят их воспитанникам настоящее счастье.

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Этим детям не хватает родительского тепла. Но это не значит, что они должны быть лишены праздника. Волшебники помнят о каждом и обязательно придут с подарками. Сладости, игрушки, книги – лишь малая доля врученных презентов. Этот утренник многие из малышей будут помнить всю жизнь. И то, как водили хоровод, и то, как рассказывали стишки самому главному волшебнику.

Делать добро сотрудникам торговой сети "Metro Cash & Carry" не привыкать. Они регулярно участвуют в социальных акциях. В этот раз надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поспешили вручить подарки воспитанникам детского дома в Иркутске-II. Собрать подарки было легко, ведь в гипермаркете более 40 тысяч наименований товаров, в том числе для детей. Для остальных горожан здесь представлены товары от бытовой химии до продуктов и деликатесов - удовлетворить даже самый взыскательный вкус легко. Люди уже давно поняли преимущества больших торговых центров и в поисках экономии идут именно сюда.

- Одновременно и подарки, и все к столу. Все есть. Удобнее, конечно. И хозтовары, и подарки, и тут же сладости, и фрукты.

- На новогодний стол денег не жалеете?

- Да, стараюсь не жалеть. Потому что и так раз в году сейчас. Ситуация в стране не всегда самая лучшая, хочется Новый год встретить достойно. Поэтому стараемся не смотреть на цены уже, отпустить ситуацию и встретить Новый год, улыбнуться и забыть старый.

- На празднике стараемся не экономить. Большой праздник, он традиционно у нас в стране отмечается широко, единственный, наверное, так массово отмечается, поэтому не экономим.

Но покупатели итак знают: приобретать продукты по оптовым ценам или по специальным предложениям - хороший способ не дать кошельку похудеть. Эту выгоду понимают не только обычные люди, но и сказочные герои.