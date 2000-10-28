"Байкал-Энергия" уступила "Уральскому трубнику" 17:20, 26 декабря 2018 г.



"Байкал-Энергия" уступила "Уральскому трубнику" со счетом 2:3 в очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра прошла в Первоуральске. На чужом поле счет открыла иркутская команда, на 22-й минуте отличился Владислав Кузнецов. Но в конце первого периода соперники выровняли игру, а вначале второго отрезка забили еще дважды. Сократить отставание "бело-синие" смогли лишь за 7 минут до конца матча. Сейчас иркутяне удерживают за собой седьмую строчку в турнирной таблице. Следующая игра у "Байкал-Энергии" 28 декабря с кемеровским "Кузбассом".