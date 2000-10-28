Мэр Иркутска вместе с Дедом Морозом поздравил лучших школьников города 14:48, 26 декабря 2018 г.



До волшебного праздника осталось пять дней. И дети уже принимают поздравления. Новогоднее представление подготовили в Иркутске для тех, кто весь год показывал лучшие результаты в учебе, спорте и на внеклассных занятиях.

Дед Мороз со Снегурочкой пригласили отличников из разных школ областного центра в сказочный город Зимоград. Вместе с Дедом Морозом новогодним волшебником работал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он выслушал заветные желания и детские тайны. Правда, рассказать, о чем просили дети, глава города отказался: выдавать чужие секреты нельзя. "Это ребята, которые своим трудом, учебой, деятельностью общественной заслужили право называться отличниками. Это серьезная и ответственная позиция ребят, награда для них своеобразная. И стимул учиться, трудиться и быть лучше", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

На праздничный спектакль пригласили более 350 детей. Проводить новогоднюю елку мэра для лучших учеников уже стало доброй традицией для Иркутска.