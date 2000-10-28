В Иркутске 11 человек получили государственные награды 14:44, 26 декабря 2018 г.



Сколько людей в своей жизни совершают подвиги? Больше, чем принято думать. Ведь подвиг не только спасение чужой жизни. Часто он не заметен со стороны. Например, каждый день на протяжении 20 с лишним лет поддерживать детей-сирот и трудных подростков, стать для них настоящей мамой. Или день за днем обеспечивать подачу энергии в наши дома. Сегодня в Иркутске различные государственные награды получили 11 человек.

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Вылет в район лесного пожара в августе 2018 для экипажа вертолета Ми-8 был самым обычным. Летчик-наблюдатель из Усть-Кута передал в Иркутск информацию: в Катангском районе большой очаг. В центре верхового пожара в 50 километрах от ближайшего жилья оказались четыре специалиста лесничества, с двух сторон на них надвигается огонь. Из-за дыма видимость была экстремально ограничена. Но помощь пришла вовремя.

Сергей Бураков, бортмеханик: Очаг пожара, конечно, был очень большой. Очень большой. Задымление, высокая температура, жара. Приятного очень мало в данной ситуации было, очень мало приятного.

Андрей Лёгенький, командир экипажа Ми-8: Рассказать не о чем, потому что дым и ничего не видно. Но на самом деле главное, что было сделано, - это вовремя поступила команда. По времени. Ну а остальное уже работа чисто технически. Пришли - с трудом, но нашли, эвакуировали.

За личное мужество и отвагу указом губернатора Иркутской области экипаж вертолета Ми-8 и старшего летчика-наблюдателя усть-кутской лесоохраны наградили знаком отличия "За честь и мужество". Хотя сами герои пожимают плечами: "мы просто делали свою работу".

Свою работу каждый день делает и Юрий Козлов. Сейчас он руководит центром хирургии и реанимации новорожденных в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. А начинал санитаром здесь же. Прошел весь путь до звезды мировой хирургии. Сейчас в Иркутск врачи из Европы и Америки едут учиться и перенимать опыт - его опыт. Сегодня лучший детский хирург России получил еще одно звание: заслуженный врач Российской Федерации. "Я понимаю, что это не персональная награда. Потому что люди, которые работают со мной, они обеспечили мой успех. Это те, которые учили меня, те, которые учатся у меня. За этой наградой, конечно, стоит очень большая работа. Это бессонные ночи, большое количество научных трудов, бесконечное количество сложных и простых хирургических вмешательств. Это сопереживание и совместная боль, которую ты делишь с нашими пациентами. Наравне", - сказал Юрий Козлов, заслуженный врач России.

Кроме того, звание "Заслуженный врач России" получил заведующий отделением областной инфекционной больницы Вячеслав Леоненко. А медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" сегодня наградили электромонтеров из Иркутска и Аларского района Алексея Мазура и Михаила Махачкеева, а также директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из Усолья-Сибирского Марину Палагину. Доктор химических наук Владимир Таусон и директор Иркутского техникума авиастроения Валентина Зяблова получили почетные грамоты президента России. "Все, кто сегодня присутствует в этом зале, внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, укрепление его промышленного, научно-образовательного и промышленного потенциала. Это люди, известные не только в Приангарье, но и далеко за его пределами", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Эти люди показывают всем нам: подвиги и свершения бывают разными, главное - жить для людей.