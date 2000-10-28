В первой городской больнице Иркутска заработало обновленное первичное сосудистое отделение 14:39, 26 декабря 2018 г.



Сохранить еще больше жизней позволит новая аппаратура в первой городской больнице Иркутска. Там заработало обновленное первичное сосудистое отделение, где смогут выполнять плановые и экстренные операции для тех, кто перенес инфаркт и инсульт. До этого подобные вмешательства проводили только на базе регионального сосудистого центра областной больницы в Юбилейном.

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Атеросклероз сосудов нижних конечностей - с таким диагнозом Олег Верховцев частый гость сосудистого отделения. Диагноз ему поставили 20 лет назад, и за эти годы мужчина побывал в разных лечебных заведениях. Только в первой городской больнице Иркутска он уже третий раз. Впрочем, его нынешний визит отличается от других. Ведь сейчас исследования проводят с помощью нового компьютерного томографа. Буквально за секунды аппарат делает всю работу. "Аппарат обладает очень высокой разрешающей способностью, что позволяет видеть мельчайшие очаги патологические, которые мы, допустим, можем не увидеть на других аппаратах. Мы можем работать на низких дозах контраста. Нет побочных эффектов контрастных веществ на почки, пациент находится минимально короткое время на этом исследовании, что снижает и лучевую нагрузку, и дискомфорт во время исследования", - говорит Алла Толстых, заведующая отделением лучевой диагностики Иркутской городской больницы №1.

Кроме мультиспирального компьютерного томографа, в больнице теперь есть обновленный ангиографический комплекс. Предыдущий работал с 2002 года. Общая стоимость такого необходимого Иркутску оборудования - 96 миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета. Чтобы новая техника работала в полную силу, в отделении провели ремонт. А медиков отправили на переобучение, опытом с ними делились специалисты Иркутской областной больницы, а также ведущих клиник Красноярска и Новосибирска. "С сентября компьютерный томограф выполнил более двух тысяч исследований. А ангиографический комплекс уже работает полторы недели. Пока он работает в односменном режиме - две недели. Затем он переходит на двухсменный режим. В наших планах в 2019 году вывести его на круглосуточную работу", - сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Первичное сосудистое отделение в городской больнице №1 работает с 2009 года. Его модернизация - серьезный этап не только в истории медицинского заведения, но и для всего здравоохранения области. Первичное сосудистое отделение в этом году также открыли в Черемхово. В 2019-м заработает ПСО на базе Боханской районной больницы. Задача у всех отделений одна: борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас показатель смертности - 612 на 100 тысяч человек. Через несколько лет цифры должны стать существенно ниже.