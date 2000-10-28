Усольчанка Яна Янышкина надеется встать на ноги, ей нужна ваша помощь 14:34, 26 декабря 2018 г.



"Я не ношу розовые очки и понимаю, что, возможно, никогда не смогу ходить. Но я хочу жить и развиваться". Это слова Яны Янышкиной из Усолья-Сибирского. История ее борьбы за жизнь началась 18 лет назад. В 2001 году после неудачной операции по удалению опухоли на позвоночнике у трехлетней малышки начал расти горб. Российские хирурги больше не могут ей помочь. А немецкая клиника обещает поставить девушку на ноги. Яне требуется наша с вами помощь.

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Яркая, целеустремленная и уверенная в себе. За долгие годы Яна научилась жить со своей болезнью. Дома приглядывает за младшими сестрой и братом. Может приготовить ужин на всю семью. Любит стряпать. А еще преуспевает в учебе. Сейчас Яна - на третьем курсе в колледже. Она будущий бухгалтер. При этом у нее много друзей. Как и положено, жизнь двадцатилетней девушки активная и насыщенная. Если бы не одно но...

Все началось в раннем детстве. У полуторагодовалой малышки обнаружили опухоль на спине. Образование удалили. Но после этого позвоночник деформировался. Вырос горб. Потом начались операции одна за другой. Бесконечные белые халаты и больничные коридоры. В спине установили металлический протез, который держит корпус. Но конструкция несколько раз ломалась и повреждала соседние ткани и органы. Семь лет назад Яна перестала ходить. В доме Янышкиных появилось инвалидное кресло. "Очень часто болит, дискомфорт всегда ощущается, то, что сижу целыми днями, тоже потом и поясница начинает ныть, и железяка дает о себе знать. У меня в том году вообще очень сильно болела спина. Мне было больно сидеть, я даже повернуться сама не могла, потому что любое движение причиняло боль", - рассказывает Яна Янышкина.

Надежда на полноценную жизнь появилась в 2017-м. После долгого ожидания и бесконечных обследований немецкая клиника согласилась провести комплекс операций, чтобы поставить Яну на ноги. На консультации в Кёльн девушка вместе с бабушкой ездила несколько раз. Приходилось занимать деньги у друзей, брать кредиты. И вот, наконец, на консилиуме семье объявили, что кости девушки полностью готовы к хирургическому вмешательству. В апреле этого года прислали вызов. Выставили счет - 58 тысяч евро, то есть почти 4,5 миллиона рублей. "Надежда, надежда... Я молю Бога, чтобы только Яночке нашей помогли, чтобы она у нас была человечком, чтобы она встала на ножки. Все вот ее жалеют, но помочь только немцы могут, помочь в этой операции. Наши российские врачи так и сказали, что у них нет такой аппаратуры, чтобы Яне помочь", - говорит Вера Янышкина, бабушка Яны.

Яне планируют сделать две операции: установить специальный Halo-аппарат и в течение двух-трех недель вытягивать спину. Процедура долгая и болезненная. Но это единственный шанс для молодой девушки. И она готова ко всем испытаниям. "В принципе, нестрашно. Страшно не попасть на операцию. А что уже там дальше будет? Вытерпеть, перетерпеть. Как бы уже и не такое терпела, были боли и пострашнее", - сказала Яна Янышкина.

Сбором средств для Яны Яшышкиной занимается Иркутское отделение Российского Красного Креста. Помочь девушке может каждый.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Расчетный счет Иркутского областного отделения Российского Красного Креста:

Обязательно укажите в назначении платежа "Подари новую жизнь Яне"

ИОО ООО "Российский Красный Крест"

ИНН: 3808016470

КПП: 381201001

ОГРН: 1023800001830

ОКПО: 02939336

Расчетный счет: 40703810318350100728

Банк: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК

БИК: 042520607

Корр. счет: 30101810900000000607

Адрес: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, дом №9

Телефон: 8(3952) 43-67-57, (3952) 38-19-01