Федеральные трассы в Иркутской области из-за низких температур патрулируют каждые три часа 14:25, 26 декабря 2018 г.



Все дорожные службы переведены в режим готовности к чрезвычайным ситуациям. Организовано круглосуточное дежурство руководителей структурных подразделений. Все патрульные машины оснащены средствами обогрева.

Актуальную информацию в связи с неблагоприятными погодными условиями о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить на сайте управление дорог "Прибайкалье" в разделе "Дороги ONLINE" или по телефонам диспетчерской службы 8 (3952) 29-21-39 208-700, 8-914-89-93-535. При таком похолодании, как сегодня, до сверхнизких температур, водителям рекомендуют отложить поездки на большие расстояния. А если это невозможно, то перед выездом тщательно проверить исправность автомобиля и средств связи, а также запас горючего.