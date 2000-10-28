Полицейские области призывают водителей оказывать помощь на дорогах другим автомобилистам 14:22, 26 декабря 2018 г.



Сотрудники полиции просят водителей не оставаться в стороне и оказывать помощь на дорогах другим автомобилистам. Тем более, что такие ситуации постоянно возникают. Так, во вторник поздно вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Эхирит-Булугатский" позвонил мужчина и сообщил: его автомобиль сломался на автотрассе Иркутск-Жигалово. В машине находилась семья из четырех человек. Среди них пенсионерка и несовершеннолетний ребенок.

Сотрудники дорожно-патрульной службы немедленно прибыли на указанный участок трассы: посадили замерзающих в машину, отогрели и с помощью троса отогнали неисправный автомобиль в Баяндай. А ранним утром в иркутском микрорайоне Солнечный экипаж ГИБДД заметил водителя, который в сложных условиях пытался заменить пробитое колесо. Сотрудники полиции помогли мужчине, а также отогрели маленьких детей и напоили их горячим чаем. Также рано утром в Зиминском районе экипаж ГИБДД оказал помощь водителю. В автомобиле замерзло топливо и тормозные колодки. Инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения, чтобы неисправный автомобиль не помешал другим водителям, а также помогли устранить неисправность и сопроводили большегруз до места назначения. Если вы видите, что кому-то нужна ваша помощь в дороге, не оставайтесь в стороне, при необходимости окажите помощь в устранении поломки транспорта или просто предоставьте обогрев.