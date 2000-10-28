Дзюдоисты и тренеры клуба "Мори" за спортивные заслуги получили благодарственные письма 17:49, 25 декабря 2018 г.



Подвели спортивные итоги года и поздравили отличившихся. Благодарственные письма дзюдоистам и тренерам клуба "Мори" вручил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. В этом году спортсмены представляли регион на всех значимых соревнованиях страны и мира. Это чемпионат и первенство России, Кубок и первенство Европы, первенство мира. Итог насыщенного соревнованиями года - около 30 медалей разного достоинства в личном и командном зачетах. С 2015 года клуб входит в тройку лучших клубов России по дзюдо. Наши спортсмены попробуют попасть в олимпийскую сборную страны.

Эргаш Махмадбеков, президент спортивного клуба дзюдо "Мори": Мурад Чопанов, за последние 14 лет даже в СФО не было таких результатов, он стал серебряным призером Европы и бронзовым призером первенства мира на Багамских островах, также Махмадбек Махмадбеков выиграл Кубок Европы в Испании.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области: Среди начинающих мальчишек и девчонок популяризировать вид спорта дзюдо, привлекать особое внимание к здоровому образу жизни и к занятию спортом.

Правительство Иркутской области поддерживает спорт и, в частности, клуб "Мори". На ближайшие годы в бюджете предусмотрели более миллиарда рублей на развитие этого направления. Это касается и массового спорта, и спорта высших достижений.