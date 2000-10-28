В Аларском районе открыли новый дом культуры 17:44, 25 декабря 2018 г.



Книжным фондом в 15 тысяч томов теперь может похвастаться библиотека в поселке Забитуй Аларского района. Там сегодня заработал новый дом культуры. Его построили на месте старого, аварийного помещения. Теперь в клубе - так по старинке его называют местные жители - можно будет заниматься хореографией, вокалом, декоративно-прикладным искусством. Открывал такое нужное для поселка здание губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Радость для жителей поселка Забитуй. Этого дня они ждали почти два года. Строить информационно-культурный центр начали в марте 2017-го. Там есть зал для хореографии, библиотека, музыкальный класс и даже спортивный зал. На это в рамках государственной программы Иркутской области из регионального бюджета выделили более 80 миллионов рублей. Муниципалитет добавил еще четыре. "У нас очень большая мечта, я уже говорила, открыть у нас тут кукольный театр. У нас много лет назад существовал, но потом развалился. Развалилось наше помещение, дом культуры, и негде было заниматься с детьми, чтобы поставить все это оборудование. У нас большая мечта, чтобы компьютерный класс появился, мы очень просили, чтобы построили, помещение специальное оборудовали", - говорит Валентина Варенко, директор МБУК "Информационно-культурный центр".

Затем Сергей Левченко отправился в соседнее село Могоёнок. Там он посетил школу и детский сад. Общеобразовательное учреждение построили в 1969 году. С тех пор капитальный ремонт не проводили. Фундамент с северной стороны разрушается, на стенах трещины, есть прогибы пола и балок потолочного перекрытия. Помещение библиотеки находится в аварийном состоянии. Сейчас в школе учатся 104 ребенка. При этом столовая рассчитана на 50 мест, да и находится она в отдельно стоящем здании. К слову, актового зала в школе нет. "Прежде всего, у нас по линии образования же идет преемственность, и школа-сад - это как раз одна из тех задач, которую нужно решить и поможет нам решить вопрос по преемственности дошкольного образования, начального и основного общего - среднего", - сказала Ирина Холодова, заведующая МОУ СОШ с.Могоёнок.

Детский сад, который находится рядом, построили в 1976 году. На половину он уже изношен. Селу Могоёнок необходима школа-детский сад на 169 мест. Под их строительство уже выделили земельный участок площадью почти 16 тысяч квадратных метров. Чтобы возвести эти объекты, нужно примерно 400 млн рублей. "С учетом того что здесь неплохая демографическая ситуация, я думаю, что правильно здесь будет привязать одну из типовых школ – школу-сад. Чтобы у нас здесь одновременно решить вопросы и более молодого поколения, чтобы была возможность и в школе, и в саду быть детям. Поэтому сделаем комплексный объект, и школа-сад будет. Подобные объекты у нас есть, и, я думаю, можно привязать", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Построить школу-сад планируют к 2020 году. Осенью в 2021-м здесь должен прозвенеть первый звонок.