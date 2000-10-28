Полицейские Усолья-Сибирского вернули ветерану Великой Отечественной войны похищенные медали 17:37, 25 декабря 2018 г.



Всего несколько часов понадобилось полицейским, чтобы вернуть ветерану Великой Отечественной войны похищенные медали. Ценные награды у 95-летнего жителя Усолья-Сибирского украли лжеработники одной из коммунальных служб. Они пришли к ветерану якобы для проверки системы отопления. Но после их визита ветеран не досчитался ордена Великой Отечественной войны первой степени, памятного знака "Фронтовик". Злоумышленники также забрали тысячу рублей, которые мужчина оставил в кармане пиджака, где были награды.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Его уже не раз судили за нарушение закона. Уголовное дело в этот раз возбудили по признакам преступления по статье "Кража". Сейчас молодого человека заключили под стражу. А ветерану полицейские вернули медали и вручили новогодний подарок.