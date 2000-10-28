Спрос на пиротехнику в Иркутске заметно снизился 17:31, 25 декабря 2018 г.



Россияне экономят на пиротехнике. Люди стали реже покупать салюты в этом году. Не спасает ситуацию даже то, что торговцы оставили цены фейерверков на прошлогоднем уровне. Тем временем специалисты не советуют покупать петарды на улице, и вот почему...

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Покупать пиротехнику на улице опасно для здоровья. Из-за перепада температур в петардах может появиться конденсат, а это точно сказывается на качестве салютов и хлопушек. Городская администрация совместно с полицией и МЧС регулярно проводит рейды и выявляет подобные точки. Нарушения выявляют довольно часто. "Чаще всего места, на которых реализуется пиротехническая продукция, являются незаконными. То есть мы на них разрешения не выдавали. И, как правило, реализация пиротехнической продукции на открытом воздухе запрещена. Потому что все-таки пиротехническая продукция может отсыреть, либо, если нет сертификатов, мы не знаем, как она будет запускаться. Из-за этого может быть причинен вред здоровью", - говорит Анна Дудкевич, начальник департамента потребительского рынка администрации г.Иркутска.

Но и без этого популярность такой продукции резко падает. Виновата экономическая ситуация, в которой сейчас находятся люди. Продавцы говорят: сначала покупатели приобретают самое необходимое - продукты к новогоднему столу, а уже оставшиеся средства пускают на ветер.

- Вы в этом году собираетесь пиротехнику покупать?

- Нет, она не нужна. Это опасная штука.

- Уже купили.

- Много тратите на это дело?

- Нет, немного, один салют и бенгальский огонь и все.

- Эти деньги - это на ветер? Выброшенные? Ну понимаете, ведь какое-то удовольствие все равно доставляет. Это красиво, но и опасно. Я всегда очень переживаю, когда этим занимаются. Но красиво, слов нет. И дорого.

Берут более дешевые, потому что в принципе, как сказать... Вроде бы Новый год, все равно что-то чуть-чуть надо. Но чтобы брать дорогое... больше и больше людей склоняются к тому, что деньги на ветер. Я выйду на балкон, да посмотрю, как люди другие стреляют.

Отдельное внимание торговым центрам. Там часто торгуют пиротехникой прямо возле входов. Оказывается, это грубое нарушение. "Если брать торговые центры, они должны размещаться на верхних этажах. Ни в коем случае не должны размещаться возле выхода. А, как показывает практика, размещают, если здание трехэтажное, там и более, оно размещается на первых этажах, что недопустимо", - сказал Артур Ступурс, инспектор ОНД и ПР по г.Иркутску.

Продавцы пиротехники жалуются: сейчас выручка за один день едва достигает пары тысяч рублей. У коммерсантов остается слабая надежда, что ближе к 31 декабря люди станут щедрее.