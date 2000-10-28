"Иркут" потерпел поражение на домашней площадке от "Новосибирска" 15:10, 25 декабря 2018 г.



Интересная насыщенная завязка и упорная игра в "догоняшки" на протяжении всей игры. Таким выдался баскетбольный матч "Иркут" - "Новосибирск". На домашнем поле иркутяне принимали сильного соперника.

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Встреча с "Новосибирском" началась для иркутян довольно бодро. В первой четверти им даже удалось вырваться вперед, максимальный отрыв составил шесть очков. Но гости не сбавляли темп и к перерыву вывели счет на ничью - 18:18. Вторая четверть оказалась для "черно-оранжевых" провальной. Хозяева плохо сыграли в защите. А вот "Новосибирск" грамотно провел несколько атак, были и трехочковые, к тому же гости блокировали Калила Дюкса. Легионер остается самым результативным игроком "Иркута", на нем строятся все атаки, что прекрасно понимают все: и соперники, и тренеры иркутян. К большому перерыву отрыв "Новосибирска" составил 20 очков - 28:48. "По лидерам мы очень хорошо и концентрированно играем. Но немножко командная игра у нас как страдала, так и страдает с точки зрения нападения. И по большому счету сваливаемся на то, что если Дюкс попадает, мы держимся, Дюкс не попадает, мы не держимся, это не есть хорошо", - прокомментировал Алексей Васильев, главный тренер БК "Иркут".

В третьей игровой четверти "Новосибирск" продолжал бить трехочковые и увеличил отрыв, а "Иркут" оставался в роли догоняющего. Преимущество гостей составило 30 очков - 34:64. Тренерский штаб хозяев взял тайм-аут, после этого наши спортсмены собрались и сумели провести несколько результативных атак, пошли броски, вспомнили про оборону. Болельщики оживились: отставание удалось сократить до минус 17 очков. Но тут гости опомнились и начали наращивать темп. "С Иркутском в этом году попроще играть, так как есть Дюкс, который забивает в среднем 22 очка, у нас задача была, конечно, выключить его из игры. И я считаю, что за исключением того момента, когда стало +30 и мы уже поверили, что игра сделана, и я тоже начал выпускать молодых игроков, эту задачу выполняли полностью", - сказал Владимир Певнев, главный тренер БК "Новосибирск".

Последняя четверть была классическими "догоняшками": "Иркут" как мог старался сократить двадцатиочковый разрыв, но гости не позволили этого сделать. Итоговый счет - 66:85, "черно-оранжевые" вновь уступили. "Тяжелая игра, конечно, была. Это счет просто на табло, что 20 очков разницы. У вас очень хорошая команда, очень сильный легионер, который в каждой игре меньше 20 очков не забивает. Ну мы настраивались, чтобы отыграть с первой до последней минуты пожестче в защите, перекрыть. Пусть забьет ваш иностранец 20 очков, но другим игрокам должны дать, чтобы каждый меньше 10 очков забил. В принципе, так и получилось", - отметил Сергей Токарев, капитан БК "Новосибирск".

Иркутяне говорят: все ситуации отрабатывали на тренировках, но не смогли перенести в игру. Перед вторым кругом суперлиги-1 чемпионата России нужно сделать выводы, и быстро. "Я думаю, что у нас есть шанс. Просто нам нужно немножко сейчас успокоится, у нас присутствует такая нервозность, ее надо убрать, и я думаю, у нас будет все хорошо. Желание есть играть, но, к сожалению, пока не знаю. Я не скажу, что у нас нет сыгранности, но какого-то тонуса игрового чуть-чуть не хватает", - считает Алексей Жуканенко, игрок БК "Иркут".

Следующие игры у "Иркута" на выезде: 7 января в Сургуте против "Университета-Югры", 10 января с "Уралом" в Екатеринбурге.