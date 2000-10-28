Деды Морозы Иркутской области на видеоконференции поделились своими идеями и опытом 14:55, 25 декабря 2018 г.



Деды Морозы идут в ногу со временем. Каким сделать праздник в этом году, они обсуждают по видеосвязи. Чудесное совещание провели волшебники из Иркутской области, на котором поделились идеями и опытом. По городам региона вовсю идет праздник.

Дед Мороз из Саянска рассказал, что в городе состоялось праздничное костюмированное шествие. В Тулуне прошел конкурс на лучшее уличное оформление. А иркутский Дед Мороз сообщил про открытие главной елки в сквере Кирова. Главное, решили кудесники, сохранять традиции, но при этом постараться не устареть. "Чтобы это не была такая тусовка новогодняя, попрыгали и все, за этой оберточкой должно быть все равно содержание, это очень важно, где опять возникают вопросы добра, нравственности, чуда, любви, сегодня, к великому сожалению, это новшество должно быть", - отметил Дед Мороз.

В Иркутском областном доме народного творчества показали один из вариантов традиционного праздника. Гостей встречали хлебом с солью, русскими народными песнями, а затем закружили в хороводах.