О безопасном поведении во время новогодних праздников рассказывают иркутским школьникам 14:52, 25 декабря 2018 г.



Каждый год на зимних каникулах гибнут дети. На пожарах, в ДТП, по недосмотру нетрезвых родителей. Как уберечь себя от несчастного случая - такие профилактические беседы перед новогодними праздниками проводят в школах. Как можно и нельзя вести себя на горках и катках, что запрещено вешать на елку и что делать, если главное новогоднее украшение загорелось? Ответы на эти вопросы, кроме педагога, дает и дружина юных пожарников.

В 14-й школе Иркутска она действует уже несколько лет. Инициативные старшеклассники работают на профилактику, объясняют младшим основные правила безопасности. И, похоже, уроки не проходят даром. "Стоит остерегаться опасных ситуаций. Если у тебя загорелась елка, ее нужно свалить и накрыть одеялом или другим материалом. Нельзя поджигать петарды, которые могут воспламениться. В преддверии зимних и летних каникул такие уроки очень полезны. Они дают понять, что можно делать, а что нельзя", - говорит Артем Атепалихин, ученик 4 класса.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области подчеркивает главное, чтобы правила безопасности помнили и взрослые члены семьи. Накануне каждого Нового года проводится много профилактических мероприятий, но пока кардинально улучшить печальную статистику не получается. "Это вопрос, конечно, ответственности родителей. Потому что опять чрезмерное употребление спиртного, оставление малолетних детей одних дома тогда, когда у них в принципе нет шансов спастись. В принципе, нет возможности выйти на улицу, и они просто задыхаются. А потом уже происходит трагедия", - говорит Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

С начала 2018 года в Иркутской области на пожарах погибли 28 детей. Вот уже пять лет наш регион удерживает печальное лидерство по этой статистике по России.