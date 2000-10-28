Стартовал финал конкурса "Лидеры России" 14:46, 25 декабря 2018 г.



Конкурс "Лидеры России" подобрался к своей решающей стадии - финалу. Цель проекта - создать работающие социальные лифты для активных граждан. То есть способствовать продвижению общественных инициатив. Для участия в конкурсе зарегистрировались более 200 тысяч человек. Из них около половины прошли заочную часть. Теперь, чтобы пробиться в решающий тур, необходимо презентовать социально значимые проекты в своем регионе. Помощь в их реализации уже готовы оказать ассоциация волонтерских центров, фонд президентских грантов и региональные общественные палаты.