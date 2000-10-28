Полномочия по распоряжению землями должны остаться у города 19:17, 24 декабря 2018 г.



Улучшить жизнь иркутян без участия городской администрации невозможно. Так эффективнее формировать облик Иркутска. Сейчас жители областного центра активно участвуют в обсуждении благоустройства. Это дороги, дворы, парки и скверы. Выступают с собственными предложениями. Но все это не имеет значения, если у органов местного самоуправления нет полномочий по утверждению генплана города, а также по распоряжению неограниченными землями.

С 1 января 2019 года права по распределению землями должны перейти городским властям. Но в региональный закон внесли две поправки, по которым эти полномочия переходят правительству региона. Дмитрий Бердников выступил на заседании совета Законодательного собрания по взаимодействию с муниципалитетами, где выразил свою точку зрения и мнение общественников: данные полномочия. "Деятельность городской администрации уже на протяжении почти четырех лет направлена на максимальное улучшение условий проживания наших жителей. Немало сил и времени положено нашей администрацией, специалистами, архитектурным сообществом, строительным сообществом для того, чтобы выстроить четкую, внятную и последовательную градостроительную политику в городе Иркутске, причем на долгие годы вперед", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Дмитрий Бердников также отметил, что в Иркутске активно идет ремонт дорог, строят социальные объекты, а также возводят современные спортивные комплексы. Областной центр участвует в государственных программах, которые позволяют сделать город более комфортным и привлекательным для жителей.