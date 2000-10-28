Больше финансовой самостоятельности должны получить муниципалитеты Иркутской области 18:23, 24 декабря 2018 г.



Об этом говорили сегодня на заседании совета Законодательного собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона. Чтобы исполнять свои полномочия, у районов должны быть дополнительные источники.

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Они ближе всех к населению, к проблемам людей и лучше других знают обстановку на местах. Администрации муниципалитетов - связующее звено между жителями районов и государственной властью. Их знания и рекомендации берут во внимание депутаты Законодательного собрания. Сегодня все вместе депутаты и власти районов собрались на заключительном в этом году заседании совета. "В бюджетном отношении между областью и нашими муниципалитетами требуется серьезная перезагрузка. Муниципальные образования должны быть уверены в том, что получат в срок средства, предусмотренные в бюджете, и им не придется самостоятельно решать свои наболевшие проблемы или страдать от неисполнения госпрограмм из-за отсутствия финансов. Безусловно, глава поселения не может заниматься развитием территории тогда, когда он должен постоянно латать дыры, когда не хватает средств даже на зарплату работников бюджетной сферы", - заявил Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Одна из главных задач областного парламента, по мнению Сергея Сокола, сохранение преемственности. Именно поэтому сегодня в заседании участвуют председатели регионального Заксобрания прошлых созывов, а также депутаты, которые представляют наш регион в Государственной Думе. "О парламенте Иркутской области, о всех депутатах очень хорошая молва. За те документы, которая Иркутская область первая начала разрабатывать, становясь на путь парламентаризма. Вы помните, наша Иркутская область первая избрала губернатора в России. Первое Законодательное собрание было избрано в России. И мы первые приступили к законотворчеству, которое стало потом аналогом для многих субъектов Федерации", - подчеркнул Сергей Брилка, член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Бюджет Иркутской области формируется с учетом пожеланий муниципалитетов. Так, в 2018 году объем межбюджетных трансфертов составил 59 млрд рублей. Депутаты настояли: на предстоящий трехлетний период нужно сохранить важные направления финансирования. Это капитальные ремонты социальных учреждений и домов культуры, а также покупка необходимых инструментов и инвентаря в спортивные и музыкальные школы. "Мы сохранили мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для наших детских музыкальных школ в муниципальных образованиях. Сумма та же, что и в 2018 году - это 21 млн рублей на всю Иркутскую область. На что будут потрачены эти средства? Вы знаете, что в этом году они тратились на приобретение роялей. На что будут потрачены они в следующем году? Я думаю, что мы совместно с депутатами и с коллегами с правительства решим, услышав ваши мнения и предложения", - сказала Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

Обсудили на совете и реализацию проекта "Народные инициативы" в регионе. В этом году мероприятий было больше полутора тысяч. Они обошлись в 650 миллионов рублей. Объем финансирования на следующий год сохранили на прежнем уровне. Об этом, а еще о расширении перечня народных инициатив просили муниципальные власти. "В рамках нашего совета, нашей сегодняшней площадки необходимо вырабатывать как раз те приоритеты, которые мы совместно в дальнейшем будем реализовывать как на уровне Государственной Думы, так и на уровне Законодательного собрания Иркутской области. И эта возможность должна максимально эффективно быть реализована и использована", - отметил Александр Якубовский, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ от Иркутской области.

Кроме того, сейчас важно сосредоточиться на экономике, подчеркнули на заседании. Если в регионе будет активно развиваться бизнес, то будут и инвестиции. Так что работа предстоит большая. Еще одна задача для всех участников совета - совместно разработать стратегию социально-экономического развития Иркутской области. Документ в регионе до сих пор не принят. Но именно от понимания общей стратегии зависит план дальнейшего развития муниципалитетов. Общая цель властей всех уровней - улучшить качество жизни людей в Иркутской области.