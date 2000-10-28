В Шелехове прошел парад Дедов Морозов 17:37, 24 декабря 2018 г.



Десятки Дедов Морозов на одном празднике. В Шелехове прошел парад главных зимних волшебников. На улицы города вышли полторы тысячи человек - это и Деды Морозы со Снегурочками, и герои сказок, и простые жители города. Это уже пятое юбилейное праздничное шествие в Шелехове. В нем участвовали шестнадцать команд, каждая боролась за звание самой лучшей, нарядной и креативной. Но победа, конечно, не главное, главное, чтобы зимние чародеи и волшебницы создали предновогоднее настроение всем жителям города.