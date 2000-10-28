"Автобус радости" приедет в гости к особенным детям Иркутска 17:22, 24 декабря 2018 г.



Автобус с главным волшебником. Ассоциация содействия культуре и искусству Франция-Сибирь второй год подряд проводит в Иркутске акцию для тяжелобольных и маломобильных детей. Многие из них не могут сами посещать общественные елки и новогодние утренники, поэтому герои новогодних праздников вместе с подарками сами приезжают в гости.

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Главные герои новогоднего торжества в гостях у особенной иркутянки. Марика родилась раньше срока с очень маленьким весом. Последствие - детский церебральный паралич. Для девочки встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой волнительная, но долгожданная. "Нас, конечно, приглашают, мы участвуем в таких праздниках. Но там мы больше зрители, а не участники, понимаете. Им хочется хоровод водить, загадки отгадывать. А детки, которые немножко в развитии отстают, им сложнее, чем другим", - говорит Нелли Пирумян, мама Марики.

Поэтому такая личная встреча превращает приближение праздника для маленькой девочки в настоящую сказку. Дед Мороз со Снегурочкой - волонтеры ассоциации содействия культуре и искусству Франция-Сибирь. К детям они приезжают в составе творческой группы. В ней, помимо главных героев Нового года, художники, писатели, артисты. Вот и к Марике приехал мастер по бересте, чтобы совершить вместе с девочкой еще одно маленькое волшебство. Под пристальным контролем девятилетней девочки руки специалиста создают необычный магнит из бересты. Еще один подарок к Новому году.

Мастер-классы подбирают с учетом особенностей развития их маленьких участников, рассказывает президент ассоциации Александр Фофин. "Акция эта распространяется не только на новогодние праздники, но на весь год. В течение года творческая группа будет приезжать к таким детям, чтобы лишний раз продемонстрировать, что они не забыты, что они не одиноки, что они нужны нашему обществу", - подчеркивает Александр Фофин, президент ассоциации содействия культуре и искусству Франция-Сибирь.

Акция "Автобус радости" проходит в областном центре уже второй раз. В этом году творческая группа поздравит с Новым годом более 40 особенных детей Иркутска.