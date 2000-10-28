В Иркутской области пресекли деятельность четырех организованных групп бутлегеров
15:26, 24 декабря 2018 г.
Двести тонн контрафактного алкоголя могли попасть на прилавки Иркутской области в праздничные дни. Деятельность сразу четырех организованных групп бутлегеров пресекли сотрудники полиции в Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Слюдянке. Изъяли больше ста тысяч литров фальсификата. Для этого правоохранители провели 60 обысков. Обнаружили склады и производственные цеха. Задержаны 19 человек. Возбудили уголовное дело.