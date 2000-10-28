Баскетболисты "Иркута" проведут домашний матч с командой из Новосибирска 14:26, 24 декабря 2018 г.



Заключительный в этом году баскетбольный матч пройдет во дворце спорта "Труд" сегодня в 19.00. "Иркут" сыграет с командой из Новосибирска. Сейчас соперники занимают пятое место в турнирной таблице дивизиона. У них девять побед из 14-ти игр. "Оранжево-черные" на 15-й строчке. Они выиграли только четыре матча в сезоне. Болельщиков приглашают поддержать игроков, а также поучаствовать в благотворительной акции. Она будет проходить с 18.00 в холле дворца спорта. Для воспитанников одного из детских домов в Иркутске собирают игрушки и книги.