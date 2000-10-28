В иркутском сквере имени Кирова развлекательная программа ждет гостей каждый вечер 14:24, 24 декабря 2018 г.



У Деда Мороза в Иркутске случилась беда: он потерял свои волшебные вещи, посох и мешок с подарками. Помочь дедушке взялись его внучка Снегурочка и Сказочник. Конечно, вместе с горожанами, с теми, кто пришел на открытие главной городской елки в сквер имени Кирова. В этом году праздник посвятили сказкам и предстоящему году театра в России. В поисках своих вещей Дед Мороз побывал на колесе обозрения, в новых скверах и парках, которые открыли в Иркутске в этом году. Для горожан с открытия елки по традиции стартует отсчет, до Нового года осталось совсем немного. В сквере имени Кирова развлекательная программа ждет гостей каждый вечер. До 30 декабря с 18.00, а 31 декабря с 23.00. Она закончится салютом в час ночи. Кроме того, недалеко от главной елки города все праздники работает резиденция Деда Мороза.