Известный иркутский фоторепортер Алексей Головщиков удостоен премии губернатора Приангарья 18:50, 21 декабря 2018 г.



Они делают нашу жизнь красивее и интереснее. Высшие региональные награды в сфере культуры и искусства получили творческие люди Иркутской области. Премии вручил губернатор региона Сергей Левченко. Один из лауреатов - Алексей Головщиков, известный в Иркутске фоторепортер. Признание получила его авторская выставка.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Алексей Головщиков, фотограф: Мне интересны истории, истории, как правило, случаются с людьми, которые, наверное, живут не так, как я.

Рассказывает истории из жизни города в фотографиях. Алексей Головщиков с детства увлекается съемкой. Ему, еще школьнику, давал фотоаппарат "Комсомолец" папа, и Алексей шел на улицу ловить жизнь в ее проявлениях. Увлечение стало профессией. Несколько лет он фоторепортер в "Областной" газете. Говорит, в большей степени может назвать себя визуальным журналистом, нежели фотографом. После работы старается не расставаться с фотоаппаратом, чтобы не упустить интересные моменты. Самое важное, чтобы событие или человек откликалось в сердце, иначе ничего не получится.

Алексей говорит: фотография для него - способ общения с миром, даже если не произнести ни слова. За эту способность снимков быть говорящими и любит свою профессию. "Когда мы видим фотографию, просто какие-то глаза, мы включаемся, мы думаем, чувствуем или стараемся почувствовать, что там было за секунду до, а может быть за год до этого, а что произойдет, как там все это кричало или наоборот молчало", - говорит Алексей Головщиков.

Авторская выставка Алексея Головщикова "Профессия - фоторепортер" не осталась не отмеченной. Сегодня мастеру вручили высшую региональную награду в сфере культуры и искусства. Конкуренция была серьезная. Только 28 человек удостоили премий губернатора Иркутской области. Это, в том числе, архитекторы и строители, которые создали школу в поселке Молодежный, коллектив, который работал над документальным фильмом "Святитель Иннокентий (Вениаминов)". Работы кандидатов должны быть признаны не только профессионалами, но вносить вклад в культуру. "Таких достижений, значимых достижений не только для Иркутской области, но и для всей страны достаточно много. Сказать людям спасибо за их работу, вдохновить на следующие подобные, может, еще лучшие произведения искусства - наша основная задача", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Премии для авторов – 200 тысяч рублей, а для коллективов – 300 тысяч. Такое поощрение должно стать стимулом для новых свершений.