В Иркутске подвели итоги проекта "Корпоративный акселератор" 18:28, 21 декабря 2018 г.



Как решить городские проблемы и превратить Иркутск в отлажено работающую систему? А в целом, сделать жизнь людей здесь комфортнее? Над этими вопросами несколько месяцев размышляли специалисты разных сфер на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. И сегодня подвели итоги проекта "Корпоративный акселератор". В финальную часть вышли 9 идей. Это конкретные предложения по развитию городской экономики, решению транспортных проблем, проекты, касающиеся энергосберегающих систем антиобледенения крыш, интеллектуальных систем вентиляции в школах, а также современных образовательных технологий. Докладчиков выслушал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

"Наши города, а мы сегодня говорим об Иркутске и находимся в Иркутске, должны стать современными центрами притяжения людских ресурсов, формирования экономических составляющих и стать локомотивами и точками роста будущего. Это не пустые слова, мы сегодня уже находимся в процессе", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Теперь главное - перейти от теории к практике и начать реализовывать лучшие идеи, отметил градоначальник. В проекте "Корпоративный акселератор" участвовали 39 сотрудников муниципальных предприятий, 50 представителей малого и среднего бизнеса и 123 преподавателя и студента ИрНИТУ.