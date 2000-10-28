Расчет тарифов на вывоз ТКО: вопросов больше, чем ответов 18:18, 21 декабря 2018 г.



Сколько стоит мусор? Таким вопросом будут задаваться жители уже с нового года. До вступления в силу федерального закона "Об отходах производства и потребления" осталось всего 10 дней. Сегодня грядущие перемены обсудили на заседании регионального совета Иркутской области. Вопросов масса. Сколько будут платить люди? Что изменится в деревнях? Как лучше рассчитывать тариф: брать с человека или с квадратного метра? Обо всем по порядку – в следующем материале.

Сотни стихийных свалок, тысячи тонн отходов, захороненных в лесах и полях возле деревень и поселков. Мусорный вопрос в России назрел уже давно, и вот правительство страны решило с ним разобраться. С нового года платить за вывоз отходов должны будут все: и частный сектор, и все деревни, и далекие села. Вывоз будет централизованный и только на сертифицированные полигоны. В Иркутской области теперь два региональных оператора - зоны Юг и Север. "Нам региональным оператором предложено практически во всех, кроме трех населенных пунктах, организовать обращение с ТКО посредством полей компостирования. Нам это абсолютно непонятно, и в прошлую пятницу видеоконференция показала, что ситуация не только у нас такая", - заявил Владимир Самойлович, мэр Заларинского района.

Вопросов у представителей территорий немало: что делать, если в частном секторе нет контейнерных площадок? Всего по области не хватает семь с половиной тысяч контейнеров. Как быть с мусором после диких туристов на Байкале? Или с труднодоступными деревнями, куда техника заезжает только по зимнику? Ну и главный вопрос для жителей: сколько будем платить? Нормативы для расчетов уже утвердили. В крупных городах - Иркутске, Ангарске, Братске - 2.1 кубометра в год на человека, на остальной территории области - 1.56 кубометра. "Другой нормы сейчас рассчитать возможности не представляется по причине того, что никто никогда не вел четкий учет отходов, и 1.56 - это как раз расчетная величина, которая рассчитана в соответствии с нормами СанПиНов", - сказал Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Есть и стоимость одного кубометра. С 1 января она составит почти шестьсот рублей за кубометр на севере области и 522 рубля на юге. С 1 июля вырастет так, что юг почти догонит север. В цену заложен не только вывоз. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду, капитальные вложения и НДС - 16%. В области планируют брать плату из расчета за квадратный метр жилья: 0.085 кубометра в городах и 0.063 кубометра на остальной территории. Это вызвало много вопросов. Ведь мусор производят люди, а не жилье. "А что будет, если один человек проживает в достаточно большой площади, которая уже не является социально нормированной. Да, там будет рост. Но если мы от этого не уйдем, будет серьезная кратность, если будем начислять на человека. Поэтому исходя из достижений социальной справедливости при входе в реформу было принято решение начислять на квадратные метры", - сообщил Александр Халиулин, руководитель службы по тарифам Иркутской области.

Итак, как рассчитать плату на примере Иркутска. По нормативам на человека. 2.1 кубометра мусора в год умножаем на стоимость услуги - 522 рубля, получаем 1100 рублей в год, или 91 рубль в месяц. По нормативам на квадратный метр. 0.085 умножаем, например, на 60 квадратных метров – 5.1 кубометра мусора произведет, по расчетам, трехкомнатная квартира. Умножаем на стоимость услуги и делим на количество месяцев. Получаем 222 рубля в месяц. "Сегодняшняя существующая она и есть с квадратного метра, а вы хотите наоборот ее сломать. Это первое. Второе, вы отходите от существующих нормативов, и по городу Иркутску они сложились, и по Ангарску они сложились. Это реальное положение дел, мы от него отталкиваемся для того, чтобы дальше можно было что-то реформировать", - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Чтобы решать все вопросы, губернатор поручил создать при правительстве области специальную рабочую группу. А кроме того, подготовить предложения для федерального центра, поскольку существующие положения закона не учитывают специфику конкретных территорий. В частности, труднодоступных местностей.