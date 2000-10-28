Жители Ангарска вышли на митинг в областном центре, люди требуют подключить лифты в домах 18:03, 21 декабря 2018 г.



Без лифтов в своих домах остались 4,5 тысячи жителей Ангарска. Сегодня в Иркутске у памятника Сперанскому прошел митинг. Люди требовали наконец-то запустить подъемники в их домах. Там провели капремонт техники, но Ростехнадзор до сих пор не может принять обновленные лифты, к качеству работ есть масса замечаний. Жители домов вынуждены подниматься на верхние этажи самостоятельно. Сумма на капитальный ремонт была выделена внушительная – четверть миллиарда рублей. Однако из 105 лифтов официально ввели в эксплуатацию всего 5, еще 22 запущено в тестовом режиме.

"Сейчас идет вот эта гонка, что хотят к началу нового года запустить все лифты. Какое качество будет - это тоже остается вопросом. Собрания очень много с жителями проводили. Приходилось проводить на 7-8 этажах. Потому что бабушка, например, говорит: "Я спущусь, но я уже не поднимусь". И вот уже больше полугода просто не выходит из дома", - рассказала Екатерина Никульникова, депутат Ангарского городского округа.

Подрядчик говорит: работу выполнил и к нему не должно быть вопросов. В бедах жильцов винит местную администрацию и управляющую компанию. При этом управляющая компания находит при сдаче механизмов по 20 отклонений от нормы, и они могут угрожать жизни людей. Начнут ли свою работу лифты перед новым годом, так и остается загадкой.