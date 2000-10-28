22 декабря в Иркутске состоится торжественное открытие главной городской елки 17:30, 21 декабря 2018 г.



Иркутск готов в Новому году. Уже завтра, 22 декабря, заработает главная городская елка в сквере имени Кирова. Открытие состоится в 17.00. А в 18.00 начнется праздничный фейерверк. Именно возле нарядной елки горожанам предлагают встретить Новый 2019-й год. Будут сюрпризы - бой курантов в полночь прозвучит со здания ИГУ. Работу общественного транспорта по случаю праздника продлят до трех часов ночи.

А вот купить алкоголь в самом центре города не получится. С 22 декабря по 7 января будет действовать запрет на продажу спиртного в границах сквера Кирова и в радиусе ста метров от него. Кроме того, 23 декабря ограничения коснутся торговых объектов, которые находятся рядом с главными елками в округах. Это парк Парижской коммунны, бульвар Постышева и сквер на улице Чудотворской.