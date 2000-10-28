Готовность Иркутска к чрезвычайным ситуациям проверила оперативная комиссия 17:25, 21 декабря 2018 г.



Готов ли Иркутск к чрезвычайным ситуациям? Сегодня это проверила оперативная городская комиссия. По легенде в микрорайоне Зеленый семь домов были отключены от отопления, а также произошел прорыв трубопровода. Без тепла остались более 400 жителей.

Муниципальные службы областного центра отработали время сбора и экстренного реагирования, развернули административный штаб, организовали пункты временного размещения, питания, а также трансфер до них. Провели работу по обеспечению безопасности горожан. Помимо этого, подготовили технику для устранения аварий. "Здесь для нас очень удобно было провести тренировку, потому что задействованы и воинская часть, и жилой фонд, и соцобъекты. Поэтому для нас это было идеально, мы смогли отыграть ситуацию на котельной. То есть меры реагирования в случае возникновения ЧС", - сказал Елена Федорова, начальник комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В учебной мобилизации участвовали МУПы: "Водоканал", "Безопасный город", "Иркутскавтодор". Все они показали полную готовность к возникновению аварийной ситуации.