Туалет для должников продолжает гастролировать по Ленинскому округу Иркутска 17:17, 21 декабря 2018 г.



Напомним, своеобразный арт-объект придумали для того, чтобы жители города задумались о своих долгах за ЖКХ. Деревянная конструкция уже побывала во дворах нескольких многоквартиных домов. Как люди реагируют на такой своеобразный способ выбивания долгов и принес ли он свои результаты, расскажем далее.

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Заплатите долги и… ходите в теплую уборную спокойно. На это молчаливо намекает вот эта конструкция. Правда, в случае ЧП воспользоваться ей по назначению не удастся. Это не настоящий туалет, а муляж. Даже дверь здесь нарисована. Зато почитать можно. Правда, не приятную литературу, а выдержку из правил предоставления коммунальных услуг. Муляж поставили во дворе пятиэтажки, однако соседство получилось не самым удачным.

Очередной уровень коммунального креатива. Этот арт-объект как бы предупреждает: именно такими услугами придется пользоваться, если вовремя не платить за ЖКХ. Но почему-то туалет позора разместили именно на детской площадке. Чтобы юное поколение с ранних лет понимало, чем могут обернуться накопленные долги?

Сейчас по Ленинскому округу путешествуют два таких сооружения. Правда, одному из них придется задержаться в конкретном дворе до весны: конструкция вмерзла в лед. Так что у жителей будет много времени подумать о своих долгах. А вторая уборная колесит из одного двора в другой. Одни жители относятся к ней с интересом, другие сомневаются в эффективности этих мер. "Ну толку? Все на словах, а ничего не делается. Сколько раз уже говорили об этом. Ничего же не меняется. Когда к конкретным мерам перейдут, будет все делаться. Если вы хотите делать заглушки, то делайте их", - считает Олег Рамазанов, житель Ленинского района.

Коммунальщики говорят: деревянный туалет - промежуточный этап между предупреждением и установкой заглушки. Обычная наглядная агитация эффекта не принесла. А вот идея с туалетом смешная только на первый взгляд. На самом деле конструкция уже подействовала на умы должников. Например, за этот год сборы увеличились на семь процентов. А это целых три миллиона рублей. На сам муляж потратили всего десять тысяч. Также на должников пытаются воздействовать с помощью мирового соглашения. Когда люди гасят долги приемлемыми для себя суммами, но регулярно. "Если человек готов начать выплачивать долг, мы с ним подписываем соглашение. Разрабатываем график платежей. И на время действия соглашения приостанавливаем начисление пени", - сообщил Алексей Михайлов, генеральный директор Северного управления ЖКС.

Коммунальщики надеются, что соглашение поможет и пользоваться деревянными туалетами в качестве угрозы больше не придется. Ну а пока конструкция будет украшать дворы вместе с праздничной атрибутикой.