Учеников 4-й школы экстренно эвакуировали сегодня в Шелехове. На первом этаже здания обнаружили подозрительный предмет, который внешне напоминал взрывное устройство. Позднее появилась информация, что это была небольшая коробка с проводами. Полицейские оцепили территорию. На место прибыли спецслужбы. Школьников, педагогов и персонал учреждения - а это около восьмисот человек - временно разместили в соседнем детском саду.
"Правоохранительными органами проводится опрос всего педагогического и иного персонала школы. Поэтому до настоящего момента учебный процесс не возобновлен. После окончания всех этих мероприятий учебный процесс будет возобновлен, школа будет работать в обычном режиме", - сообщил Сергей Краснов, первый заместитель мэра Шелеховского района.
По предварительной неофициальной информации, в коробке находился мусор, который оставил один из учеников. Полицейские проводят проверку.