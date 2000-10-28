Учеников шелеховской школы эвакуировали из-за подозрительного предмета 16:56, 21 декабря 2018 г.



Учеников 4-й школы экстренно эвакуировали сегодня в Шелехове. На первом этаже здания обнаружили подозрительный предмет, который внешне напоминал взрывное устройство. Позднее появилась информация, что это была небольшая коробка с проводами. Полицейские оцепили территорию. На место прибыли спецслужбы. Школьников, педагогов и персонал учреждения - а это около восьмисот человек - временно разместили в соседнем детском саду.

"Правоохранительными органами проводится опрос всего педагогического и иного персонала школы. Поэтому до настоящего момента учебный процесс не возобновлен. После окончания всех этих мероприятий учебный процесс будет возобновлен, школа будет работать в обычном режиме", - сообщил Сергей Краснов, первый заместитель мэра Шелеховского района.

По предварительной неофициальной информации, в коробке находился мусор, который оставил один из учеников. Полицейские проводят проверку.