Историю трехлетнего Влада Шестакова из Черемхово теперь знает вся Россия 14:14, 21 декабря 2018 г.



На пресс-конференции Владимира Путина о мальчике рассказал журналист из Владивостока. Он сказал, что ребенка нужно срочно везти в Москву, у Влада четвертая степень рака, нейробластома. Президент пообещал помочь. Но мальчик не перенесет полет, уверяют врачи. Сегодня о маленьком пациенте они рассказали журналистам. В каком состоянии трехлетний ребенок сейчас и почему его история получила так много откликов, расскажем в следующем материале.

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Не нужно быть врачом, чтобы понять: все очень серьезно. Эти кадры разошлись по всем социальным сетям. Мама ребенка просила о помощи - нужны деньги на лечение за рубежом. Счет - 193 тысячи евро. Призыв подхватили известные блогеры, так удалось подключить еще больше людей. Вот и Сергей Мильвит, журналист из Владивостока узнал о Владе Шестакове из интернета. На пресс-конференции президента он спросил о мальчике из Черемхово.

Сейчас ребенок находится в реанимации Черемховской больницы. Прогноз врачей неблагоприятный. Пациент на обезболивающих и на химиотерапии. Врачи следят за его состоянием с мая 2017 года. После того как выявили онкологию, провели три блока химиотерапии. Затем была операция по удалению остаточной опухоли, она прошла успешно. Потом еще четыре курса химии, поддерживающая терапия. В апреле этого года Влада тщательно обследовали и заключили: наступила ремиссия. Но уже в следующем месяце мальчик неудачно ударился головой во время игры. Появилась шишка. Ребенка снова повели на обследование, где выяснилось, что болезнь вернулась. "Во время рецидива выявлено еще было, что у него метастаз в костный мозг. Таким образом, рецидив носил распространенный характер. Тут же была ребенку после дообследования назначена противорецидивная терапия", - сказала Светлана Ованесян, главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения Иркутской области.

Влада отправляли в Москву, Санкт-Петербург. Опухоль прогрессировала. Маме мальчика сказали, что в России Владу ничем не могут помочь. Врачи рекомендовали паллиативную терапию по месту жительства. Клиники Испании и Германии, которые изначально согласились взять пациента, отказали. Сейчас мама надеется на помощь медиков в Турции. Но выдержит ли ребенок долгий перелет - большой вопрос. Вчера иркутские врачи провели телемост с НИИ имени Бурденко, собрали многопрофильный консилиум. Московские специалисты подтвердили правильность лечения местных медиков. "Во всяком случае, мы точно знаем, что мы сделали все возможное для этого ребенка. И хочу отметить, что мама, она действительно сделала для этого ребенка все. Она выполняла все наши рекомендации по наблюдению, по лечению. Она вовремя привозила на лечение. Конфликтных ситуаций у нас не было с мамой", - сообщила Светлана Ованесян.

Сейчас важно, чтобы Влад как можно больше времени проводил вместе со своими родными, говорят врачи. К Шестаковым отправили бригаду хосписа. Специалисты дадут рекомендации по поводу обезболивающей терапии. А с мамой будут работать психологи. Ей сейчас тоже очень нужна помощь.